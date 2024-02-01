Команда Роналду розтрощила клуб Мессі у товариському матчі
У четвер, 1 лютого, "Аль-Наср" із Саудівської Аравії переміг "Інтер Маямі" зі США з рахунком 6:0 у контрольній грі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ер-Ріяді "Аль-Наср" переміг "Інтер Маямі" з рахунком 6:0. За переможців, яких очолює екс тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, через травму не зіграв португалець Кріштіану Роналду.
У складі американського клубу аргентинець Ліонель Мессі вийшов на заміну лише на 83-й хвилині. За флоридців весь матч відіграв український захисник Сергій Кривцов. Також на поле вийшли зіркові іспанці Серхіо Бускетс і Жорді Альба та уругваєць Луїс Суарес.
Товариський матч
1 лютого
"Аль-Наср" (Саудівська Аравія) - "Інтер Маямі" (США) 6:0
Голи: Отавіу, 3, Таліска, 10, 51 (пен.), 73 , Ляпорт, 12, Маран, 68,
- 31 січня стало відомо, що Кріштіану Роналду не зіграє за "Аль-Наср" у товариському матчі проти "Інтер Маямі".
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