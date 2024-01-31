Роналду пропустить матч проти "Інтера" Мессі: відомо про причину
Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду не зіграє у товариському матчі проти американського "Інтер Маямі"
Про це повідомляє ESPN.
За словами головного тренера "Аль-Наср" Луїша Каштру, Кріштіану Роналду отримав травму. Португалець не встигає відновитись до матчу проти "Інтер Маямі", де виступає аргентинський форвард Ліонель Мессі.
Матч "Аль-Наср" – "Інтер Маямі" запланований на четвер, 1 лютого. Початок о 20:00.
- 30 грудня стало відомо, що Кріштіану Роналду в 2023 році забив за клуб та збірну 54 голи та став найкращим бомбардиром світу.
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