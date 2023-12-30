Роналду став найкращим бомбардиром світу у 2023 році
Форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром у світі у 2023 році
Про це повідомляє "Трибуна".
У останньому матчі 2023 року саудівський "Аль-Наср" переміг "АльТаавун" (4:1). Португалець Кріштіану Роналду відзначився голом на 92-й хвилині.
Для знаменитого форварда це 54 гол за календарний рік - показник, який не вдалося досягти нікому в офіційних турнірах. Найближчими переслідувачами Роналду є Гаррі Кейн з "Баварії" та Кіліан Мбаппе з ПСЖ, вони забили по 52 м'ячі.
Норвезький бомбардир Ерлінг Холанд, який пропустив останні матчі "Манчестер Сіті" через травму, у 2023 році забив 50 голів.
- На початку листопада FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.1 Купівля 38.1Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.92Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе