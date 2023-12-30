Роналду став найкращим бомбардиром світу у 2023 році

Про це повідомляє "Трибуна".

У останньому матчі 2023 року саудівський "Аль-Наср" переміг "АльТаавун" (4:1). Португалець Кріштіану Роналду відзначився голом на 92-й хвилині.

Для знаменитого форварда це 54 гол за календарний рік - показник, який не вдалося досягти нікому в офіційних турнірах. Найближчими переслідувачами Роналду є Гаррі Кейн з "Баварії" та Кіліан Мбаппе з ПСЖ, вони забили по 52 м'ячі.

Норвезький бомбардир Ерлінг Холанд, який пропустив останні матчі "Манчестер Сіті" через травму, у 2023 році забив 50 голів.