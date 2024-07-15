Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут

Про це Шумахер написав у Instagram.

Рідний брат семиразового чемпіона світу з автоперегонів Міхаеля Шумахера виклав фотографію зі своїм партнером.

"Найпрекрасніше в житті - це коли поряд є правильний партнер, з яким ти можеш розділити все", – написав Шумахер.

49-річний Ральф Шумахер з 1997 до 2007 року виступав за Jordan, Williams та Toyota. Німець за кар'єру виграв шість Гран-прі.

Ральф Шумахер був одружений на телеведучій та моделі Корі Брінкманн. У них є 22-річний син Девід.