Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
Колишній пілот Формули-1 німець Ральф Шумахер зізнався, що перебуває в одностатевих стосунках
Про це Шумахер написав у Instagram.
Рідний брат семиразового чемпіона світу з автоперегонів Міхаеля Шумахера виклав фотографію зі своїм партнером.
"Найпрекрасніше в житті - це коли поряд є правильний партнер, з яким ти можеш розділити все", – написав Шумахер.
49-річний Ральф Шумахер з 1997 до 2007 року виступав за Jordan, Williams та Toyota. Німець за кар'єру виграв шість Гран-прі.
Ральф Шумахер був одружений на телеведучій та моделі Корі Брінкманн. У них є 22-річний син Девід.
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