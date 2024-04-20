Костюк обіграла чемпіонку Вімблдону та вийшла у фінал турніру WTA у Німеччині

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) закінчився перемогою Марти Костюк над Маркетою Вондроушовою - 7:6, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин.

У рейтингу WTA Костюк займає 27 позицію, а Вондроушова - 8. Чешка є чемпіонкою Вімблдону. Для українки це вже третя поспіль перемога над суперницею з топ-10 світового рейтингу на шляху до фіналу.

За титул українка зійдеться у битві проти четвертої ракетки світу Олени Рибакіної, яка представляє Казахстан. Матч пройде 21 квітня.

WTA 500

Штутгарт, Німеччина

Фінал

20 квітня

Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 7:6, 6:2