Костюк обіграла чемпіонку Вімблдону та вийшла у фінал турніру WTA у Німеччині
У суботу, 20 квітня, українська тенісистка Марта Костюк обіграла чешку Маркету Вондроушову у півфіналі турніру WTA 500 в Штутгарті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) закінчився перемогою Марти Костюк над Маркетою Вондроушовою - 7:6, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин.
У рейтингу WTA Костюк займає 27 позицію, а Вондроушова - 8. Чешка є чемпіонкою Вімблдону. Для українки це вже третя поспіль перемога над суперницею з топ-10 світового рейтингу на шляху до фіналу.
За титул українка зійдеться у битві проти четвертої ракетки світу Олени Рибакіної, яка представляє Казахстан. Матч пройде 21 квітня.
WTA 500
Штутгарт, Німеччина
Фінал
20 квітня
Марта Костюк (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 7:6, 6:2
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