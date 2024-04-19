Костюк перемогла імениту суперницю і вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Німеччині
У четвер, 18 квітня, українка Марта Костюк перемогла китаянку Чжен Ціньвень в 1/8 фіналу турніру WTA 500
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч другого кола турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина) закінчився перемогою Марти Костюк над Чжен Ціньвень - 6:2, 4:6, 7:5. Поєдинок тривав 2 години і 42 хвилини.
Українка тричі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та реалізувала 4/14 брейк-пойнтів. У третьому сеті Марта Костюк поступалась 3:5, але змогла відіграти 5 матчболів.
У рейтингу WTA Чжен займає 7 позицію. Китайська тенісистка є фіналісткою Australian Open-2024.
У чвертьфіналі турніру Костюк зустрінеться з Корі Гофф - третьою ракеткою світу зі США.
WTA 500
Штутгарт, Німеччина
1/8 фіналу
18 квітня
Марта Костюк (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай) – 6:2, 4:6, 7:5
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