Ла Ліга: Циганков розпочав розгром "Жирони" у матчі з "Райо Вальєкано"
Українець Віктор Циганков забив перший м'яч і посприяв перемозі "Жирони" над мадридським "Райо Вальєкано" в 26-му турі іспанської Ла Ліги
Про це повідомляє Еспресо. TV.
У першій 45-хвилинці обійшлось без голів, хоча вже з половини тайму "Жирона" захопила ініціативу. Мав забивати Артем Довбик, проте вирішив приймати м'яч замість удару в дотик і загубив нагоду.
З початком другої половини "Жирона" ще додала і на 52-й хвилині партнер в межах штрафного відкинув назад, а Циганков класно пробив у кут.
Такий рахунок протримався фактично до кінця матчу, хоча каталонці могли забивати ще не раз. Ще одну гарну нагоду втратив і Довбик. Проте "Жирона" таки змогла дотиснути суперника – вже у доданий час двічі розписався у воротах Райо" Савіо.
Іспанія, Ла Ліга
26-й тур
"Жирона" – "Райо Вальєкано" 3:0
Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+5
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