Ла Ліга: Циганков розпочав розгром "Жирони" у матчі з "Райо Вальєкано"

Про це повідомляє Еспресо. TV.

У першій 45-хвилинці обійшлось без голів, хоча вже з половини тайму "Жирона" захопила ініціативу. Мав забивати Артем Довбик, проте вирішив приймати м'яч замість удару в дотик і загубив нагоду.

З початком другої половини "Жирона" ще додала і на 52-й хвилині партнер в межах штрафного відкинув назад, а Циганков класно пробив у кут.

Такий рахунок протримався фактично до кінця матчу, хоча каталонці могли забивати ще не раз. Ще одну гарну нагоду втратив і Довбик. Проте "Жирона" таки змогла дотиснути суперника – вже у доданий час двічі розписався у воротах Райо" Савіо.

Іспанія, Ла Ліга

26-й тур

"Жирона" – "Райо Вальєкано" 3:0

Голи: Циганков, 52, Савіо, 90+1, 90+5