Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото етапу "Діамантової ліги" в стрибках у висоту в Цюриху, Ірина Геращенко отримала бронзову медаль
Про це повідомляє офіційний сайт "Діамантової ліги".
У четвер, 5 вересня, у Швейцарії Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 1,96 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко - стала третьою зі стрибком на 1,93 м. Вона поступилася за спробами австралійці Ніколі Оліслагерс. Таким чином, легкоатлетки повторили фінальний результат Олімпіади-2024, де вони у підсумковому протоколі розташувалися аналогічним чином.
Для Ярослави Магучіх перемога в Цюриху стала четвертою в нинішньому сезоні на етапах "Діамантової ліги". Також рекордсменка світу перемогла в Стокгольмі, Парижі та Лозанні.
"Діамантова ліга"
5 вересня
Цюрих, Швейцарія
Стрибки у висоту. Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,96
2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,93
3. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе