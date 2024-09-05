Магучіх виграла 4-й в сезоні етап "Діамантової ліги", Геращенко здобула бронзу

Про це повідомляє офіційний сайт "Діамантової ліги".

У четвер, 5 вересня, у Швейцарії Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 1,96 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко - стала третьою зі стрибком на 1,93 м. Вона поступилася за спробами австралійці Ніколі Оліслагерс. Таким чином, легкоатлетки повторили фінальний результат Олімпіади-2024, де вони у підсумковому протоколі розташувалися аналогічним чином.

Для Ярослави Магучіх перемога в Цюриху стала четвертою в нинішньому сезоні на етапах "Діамантової ліги". Також рекордсменка світу перемогла в Стокгольмі, Парижі та Лозанні.

"Діамантова ліга"

5 вересня

Цюрих, Швейцарія

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,96

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,93

3. Ірина Геращенко (Україна) - 1,93