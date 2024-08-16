Магучіх задонатила 500 тис. грн патронатній службі "Янголи Азову"
Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала організації "Янголи Азову" 500 тис. гривень
Про це повідомляє керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова.
Кошти спрямують на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.
"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тис. від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азову", важкопоранених бійців та їхніх родин", – сказала Толкачова.
- Напередодні Ярослава Магучіх заявила, що частину призових грошей з Олімпіади-2024 віддасть на потреби ЗСУ, до фонду психологічної підтримки та на допомогу тваринам, які постраждали від війни.
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