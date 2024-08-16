Магучіх задонатила 500 тис. грн патронатній службі "Янголи Азову"

Про це повідомляє керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова.

Кошти спрямують на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.

"Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тис. від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди "Янголів Азову", важкопоранених бійців та їхніх родин", – сказала Толкачова.