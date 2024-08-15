Олімпійська чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам та притулкам для тварин
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам та притулкам для тварин частину призових грошей, які отримала на Олімпіаді-2024
Про це повідомили в UAnimals.
Ярослава Машучіх пожертвувала 1 млн грн, який отримали організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals та чотири притулки для тварин: "Пегас", "Сумське товариство захисту тварин", "Безпритульний світ" і "Дніпро Енімалс".
"Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожну. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину - врятуйте!" - розповідає Ярослава Магучіх.
- Напередодні Ярослава Магучіх заявила, що частину призових грошей віддасть на потреби ЗСУ, до фонду психологічної підтримки та на допомогу тваринам, які постраждали від війни.
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