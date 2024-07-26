Олімпіада-2024: де та коли дивитися церемонію відкриття Ігор у Парижі

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Наживо її транслюватимуть регіональні телеканали Суспільного та Суспільне Спорт.

Церемонія Ігор у Парижі стане наймасштабнішою в історії та першою, що пройде за межами стадіону. Усі збірні пропливуть під час відкриття на човнах Сеною. 10,5 тис. спортсменів подолають Парижем 6,5 км до площі Трокадеро, що поруч з Ейфелевою вежею.

Україну на Олімпіаді-2024 представлятимуть 140 спортсменів, Прапороносцями нашої команди на церемонії відкриття стануть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Еспресо проведе текстову трансляцію церемонії відкриття Олімпійських ігор. Початок - 20:30

Олімпіада-2024

26 липня

Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі

Початок - 20:30

Пряма трансляція на регіональних телеканалах Суспільного та Суспільне Спорт