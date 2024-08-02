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Олімпіада-2024: хто з українців виступає 2 серпня. Розклад

Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
06:00
Спорт Ярослава Магучіх

У пʼятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються у більше ніж 10 дисциплінах

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024

Розклад змагань на 2 серпня

10:00 Стрільба з пістолета. Жінки, 25 м. Кваліфікація. Олена Костевич

11:00 Дзюдо. Жінки, вагова категорія більше ніж 78 кг. 1/32 фіналу. Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман (Україна)

11:10 Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Михайло Кохан

11:15 Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Кваліфікація. Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко

12:00 Стрибки у воду. Чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 м. Олег Колодій, Данило Коновалов

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами   

12:06 Академічне веслування. Чоловіки, парні двійки, легка вага. Фінал B (за сьоме місце). Ігор Хмара та Станіслав Ковальов

17:40 Веслувальний слалом. Жінки, слалом, KX-1. Вікторія Ус

19:15 Легка атлетика. Жінки, потрійний стрибок. Кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук

20:10 Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Раунд 1. Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак

21:10 Легка атлетика. Чоловіки, штовхання ядра. Кваліфікація. Роман Кокошко

22:36 Бокс. Чоловіки, до 80 кг. Чвертьфінал. Олександр Хижняк (Україна) – Вандерлей де Соуза Перейра (Бразилія)

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024. 

Теги:
Бокс
Ірина Геращенко
Олімпіада
легка атлетика
дзюдо
Олімпіада-2024
Ярослава Магучіх
Олімпійська збірна України
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