Олімпіада-2024: хто з українців виступає 2 серпня. Розклад
У пʼятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України змагаються у більше ніж 10 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 2 серпня
10:00 Стрільба з пістолета. Жінки, 25 м. Кваліфікація. Олена Костевич
11:00 Дзюдо. Жінки, вагова категорія більше ніж 78 кг. 1/32 фіналу. Маріт Кампс (Нідерланди) – Христина Гоман (Україна)
11:10 Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Михайло Кохан
11:15 Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Кваліфікація. Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
12:00 Стрибки у воду. Чоловіки, синхронні стрибки з трампліна 3 м. Олег Колодій, Данило Коновалов
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12:06 Академічне веслування. Чоловіки, парні двійки, легка вага. Фінал B (за сьоме місце). Ігор Хмара та Станіслав Ковальов
17:40 Веслувальний слалом. Жінки, слалом, KX-1. Вікторія Ус
19:15 Легка атлетика. Жінки, потрійний стрибок. Кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук
20:10 Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Раунд 1. Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак
21:10 Легка атлетика. Чоловіки, штовхання ядра. Кваліфікація. Роман Кокошко
22:36 Бокс. Чоловіки, до 80 кг. Чвертьфінал. Олександр Хижняк (Україна) – Вандерлей де Соуза Перейра (Бразилія)
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
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