Олімпіада-2024: розклад змагань за участю українців 28 липня
У неділю, 28 липня, на Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени змагатимуться у семи видах спорту
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 28 липня
11:00 Дзюдо. Чоловіки до 66 кг. 1/16 фіналу. Кубаничбек Айбек Уулу (Киргизстан) – Богдан Ядов (Україна)
12:15 Стрільба. Чоловіки. Пневматичний пістолет, 10 м. Кваліфікація. Сергій Куліш
12:30 Настільний теніс. Жінки. 1/64 фіналу. Маргарита Песоцька (Україна) - Ораван Парананг (Тайланд)
13:00 Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Перший раунд. Еліна Світоліна (Україна) - Моюка Учідзіма, Лулу Сун (Нова Зеландія) – Марта Костюк (Україна), Ангеліна Калініна (Україна) – Аранча Рус (Нідерланди), Лаура Пігоссі (Бразилія) – Даяна Ястремська (Україна)
15:10 Велоспорт. Маунтінбайк крос-кантрі. Жінки. Яна Беломоїна
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15:50 Бадмінтон. Жінки. Одиночний розряд. Грегорія Тун'юн (Індонезія) - Поліна Бугрова (Україна)
16:30 Веслувальний слалом. Жінки. Байдарка-одиночка. Півфінал. Вікторія Ус
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