Паралімпіада-2024: українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа
Україна здобула першу медаль у легкій атлетиці на Паралімпіаді-2024
Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.
Владислав Білий став срібним призером у метанні списа у класі F38 з результатом 52,86 м.
Ще один українець, Олександр Дорошенко, зупинився за крок від подіуму – він посів четверте місце.
Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024.
Як виступає Україна
Після 1-го дня Паралімпіади українські паралімпійці здобули 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 17 позицію у медальному заліку.
Срібні медалі:
Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
Бронзові медалі:
Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5)
- На Паралімпійських іграх - 2024, які триватимуть у Парижі до 8 вересня, братимуть участь 140 українських спортсменів. Вони змагатимуться у 17 із 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави.
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