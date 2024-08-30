Паралімпіада-2024: українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа

Про це повідомляє комітет молоді та спорту ВРУ.

Владислав Білий став срібним призером у метанні списа у класі F38 з результатом 52,86 м.

Ще один українець, Олександр Дорошенко, зупинився за крок від подіуму – він посів четверте місце.

Це п'ята медаль України на Паралімпійських іграх-2024.

Як виступає Україна

Після 1-го дня Паралімпіади українські паралімпійці здобули 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 17 позицію у медальному заліку.

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5)