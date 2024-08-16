Паралімпіада-2024: Україну представлятимуть 140 спортсменів у рекордних 17 видах спорту
На Паралімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі, братимуть участь 140 українських спортсменів та змагатимуться у 17 з 22 видів спорту, що є рекордом в історії держави
Про це заявив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич на пресконференції перед стартом Ігор, передає Суспільне.Спорт.
За словами Сушкевича, заявка України збільшилася на 27 спортсменів у порівнянні з попередньою. Загалом нашу державу на Паралімпіаді, які відбуватимуться у Парижі з 28 серпня до 8 вересня, представлятимуть 140 спортсменів: 96 чоловіків та 44 жінки.
Вони змагатимуться у 17 з 22 видів спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі та у волейболі сидячи. Така кількість є рекордом у паралімпійській історії України.
Збірна України вперше за 8 років братиме участь у Паралімпіаді з волейболу сидячи: у її складі є два ветерани російсько-української війни.
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Водночас новими змаганнями у межах Ігор для українців стануть бочча (паралімпійський вид спорту, близький до боулінгу та петанку) та гендбайк.
"Бочча — дебютний вид спорту, в якому ми йшли 16 років розвитку (до Паралімпіади, - ред.). Навряд ми доб'ємося нагород у цьому виді спорту — ми лише почали, і це дуже важко. Але цей вид — це ідентифікатор паралімпійського спорту, бо людина інколи змагається, не рухаючи ані ногами, ані руками. Практично нерухома людина може змагатися в боччі. Від нас виступатимуть два спортсмени", — розповів президент Національного паралімпійського комітету.
Зі 140 українських паралімпійців, які братимуть участь у Іграх, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та 9 — порушення розумово-фізичного розвитку. Понад 23% членів збірної — дебютанти Паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 українських областей та місто Київ.
- 14 серпня влада Франції заявила, що напередодні та під час Олімпійських ігор агентство кібербезпеки країни зафіксувало понад 140 кібератак, але жодна з них не призвела до зриву змагань.
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