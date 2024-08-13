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Аналітика

Україна взяла на Олімпіаді в Парижі 12 медалей. Аналізуємо виступ наших спортсменів

Дмитро Марценишин
13 серпня, 2024 вiвторок
18:00
Спорт Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024

Збірна України здобула на Олімпіаді в Парижі 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Еспресо аналізує, як виступили наші учасники на Іграх-2024, враховуючи прогнози, підготовку та минулі досягнення атлетів

Зміст

Як Україна виступила на Олімпійських іграх у Парижі

Збірна України повезла до Парижу найменшу за чисельністю команду за весь час участі в Олімпійських іграх. У Франції нашу країну представляли 140 спортсменів. Попри це, нашій команді давали шанси, аби виступити краще, ніж на Олімпіаді-2020, де вона з 1 золотою, 6 срібними та 12 бронзовими нагородами стала в загальному медальному заліку 44-ю. 

На Іграх-2024 Україні прогнозували 19-ту позицію за медалями. За оцінками компанії Nielsen’s Gracenote українці мали привезти з Франції 2 золота, 4 срібла та 7 бронзових нагород. У загальному заліку перемогу прогнозували США зі 112 нагородами, Китаю давали 86 медалей.  

У підсумку США виграли 126 нагород - 40 золотих, 44 срібних та 42 бронзові. Перемогу в загальному медальному заліку американці вирвали в останній день змагань, завдяки перемозі жіночої баскетбольної збірної у фіналі над Францією. Китай з 91 нагородою (40-27-24) залишився другим. Українці потрапили на п'єдестал 12 разів та здобули в Парижі 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди та посіли 22-гу позицію. 

Фехтування

Ольга Харлан, фехтування, Олімпіада-2024

Ольга Харлан. Фото: Getty Images

 

Головною українською героїнею Олімпіади-2024 стала фехтувальниця Ольга Харлан. 29 липня вона принесла нашій команді першу нагороду Ігор у Парижі - бронзу в індивідуальних змаганнях шаблісток. 

А 3 серпня Ольга Харлан разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою виграли для України перше золото. Наші шаблістки у ході фіналу проти Південної Кореї поступалися 14:20. У вирішальному поєдинку Ольга Харлан організувала неймовірний камбек - 8:2 - та принесла українській збірній золото. 

Юлія Бакастова (олімпійська чемпіонка в командній першості, шабля)

Юлія Бакастова повернулася до України після Олімпіади. Фото: Карина Рева для Еспресо


Харлан вдруге стала олімпійською чемпіонкою в командних змаганнях, своє перше золото вона виграла ще у 2008 році в Пекіні.  Загалом же вона стала з шістьма медалями найтитулованішою українською спортсменкою в історії на Олімпіадах. Також Харлан здобула командну бронзу Ріо-2016 та стала третьою в Лондоні-2012 і в Ріо-2016 в особистих змаганнях. 

Легка атлетика 

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх, Олімпіада-2024

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко (ліворуч). Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх їхала на Ігри в Парижі в ролі головної фаворитки в стрибках у висоту. На чемпіонаті світу - 2023 в Будапешті вона виграла своє перше золото чемпіонату світу. А перед самою Олімпіадою - 7 липня на етапі Діамантової ліги у Франції стрибнула на 2,10 м та побила світовий рекорд, який тримався з 1987 року й належав болгарці Стефці Костадіновій.  

4 серпня Магучіх сповна виправдала свій статус. Вона виграла золото з результатом 2,00 м та випередила головну конкурентку з Австралії Ніколу Оліслагерс за спробами. На п'єдесталі зі світовою рекордсменкою опинилася ще одна українка - Ірина Геращенко, яка зі стрибком на 1,95 м розділила бронзу з іншою австралійкою - Елеонор Паттерсон. 

Михайло Кохан

Михайло Кохан. Фото: Getty Images

 

Реалізував на Олімпіаді-2024 свої амбіції й метальник молота Михайло Кохан. Українець на чемпіонаті Європи - 2024 виграв бронзу з результатом 80,18 м. Перед Іграми в нинішньому сезоні далі українця метали снаряд лише чинний чемпіон світу з Канади Ітан Кацберг (84,38 м) та чемпіон Європи Войцех Новіцкі з Польщі (80,95 м).  

У Парижі Кохан показав результат 79,83 м, якого вистачило для бронзи. Золото виграв Кацберг (84,12 м), срібло - угорець Бенце Галаш (79,97 м).  

Головним розчаруванням Ігор у легкій атлетиці стала Марина Бех-Романчук. Минулого сезону вона стала віцечемпіонкою світу в потрійному стрибку з результатом 15,00 м. А 12 липня з показником 14,81 м здобула бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако. У Парижі не склалося - у фіналі українка з результатом 13,98 м стала лише 11-ю. 

Не справдилися й надії на медаль у чоловічих стрибках у висоту. Вони були пов'язані з Владиславом Лавським та Олегом Дорощуком, які створили сенсацію на ЧЄ-2024. Перший з показником 2,29 м здобув срібло, а другий з результатом 2,26 м виграв бронзу. А ще у складі збірної України був Андрій Проценко, який на Іграх-2020 став четвертим, мав в активі стрибок на 2,40 м і бронзу ЧС-2022. 

Лавський та Проценко в Парижі навіть не змогли подолати кваліфікацію. Дорощук у фіналі оновив особистий рекорд та стрибнув на 2,31 м. Цього виявилося достатньо лише для шостого місця

Бокс 

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк

Олександр Хижняк. Фото: Карина Рева - спеціально для Еспресо

Олександр Хижняк їхав до Парижу з однією метою - стати олімпійським чемпіоном. У Токіо він був фаворитом у категорії до 75 кг та впродовж усього турніру підтверджував свій статус. Домінував українець й у фіналі проти бразильця Еберта Консейсау, проте наприкінці поєдинку захопився атаками, пропустив удар і поступився нокаутом. Після цього Хижняк відмовився переходити в професіонали та залишився серед аматорів заради того, аби "закрити" поразку в Японії.  

На Олімпіаді-2024 Олександр Хижняк виступив у вазі до 80 кг, в якій минулого року виграв Європейські ігри. У Франції Хижняк виглядав надзвичайно потужно. У півфіналі він переміг роздільним рішенням суддів олімпійського чемпіона - 2020 Арлена Лопеса з Куби, а у вирішальному бою здолав чинного чемпіона світу Нурбека Оралбая з Казахстану - 3:2 - та отримав таке жадане золото

Боротьба 

Жан Беленюк

Жан Беленюк. Фото: Getty Images

У боротьбі головні сподівання на нагороди були пов'язані з представниками греко-римського стилю. Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 приніс Україні в категорії до 87 кг єдине на Іграх у Токіо золото, а Парвіз Насібов виграв срібло у вазі до 67 кг.  Наступні три роки Беленюк, який є народним депутатом, виступив лише на двох великих турнірах. У 2023 році він здобув бронзу на чемпіонаті світу, а в лютому цього року став третім на ЧЄ. 

Політична кар'єра Беленюка позначилася на спортивних результатах і повторити токійський успіх він не зміг. Українець у півфіналі поступився іранцю Алірезі Мохмадіпіані. В сутичці за бронзу Жан Беленюк здолав Аркадіуша Кулинича з Польщі та зібрав повний комплект олімпійських нагород - у нього також є срібло Ріо-2016. 

Після перемоги 33-річний борець оголосив про завершення кар'єри. Олімпійським чемпіоном у вазі 87 кг став Семен Новіков, який до 2021 року виступав за Україну, але програвав конкуренцію Жану Беленюку та змінив громадянство на болгарське. 

Парвіз Насібов у паризькому півфіналі перевершив першого номера посіву з Азербайджану Хасрата Джафарова. Але у вирішальному поєдинку представник України поступився іранцю Саїду Есмаїлі та отримав своє друге олімпійське срібло. 

Ірина Коляденко, Олімпіада-2024, вільна боротьба

Ірина Коляденко (праворуч). Фото: Getty Images

З другої Олімпіади поспіль привезла медаль й Ірина Коляденко, яка здобула бронзу Токіо-2020 у категорії до 62 кг. У Парижі на шляху до фіналу українка перемогла трьох чемпіонок світу різних років - Орхон Пуревдорж з Монголії, болгарку Біляну Дудову та Айсулу Тинибекову з Киргизстану. Сил на фінал в Ірини Коляденко не залишилося - вона зазнала поразки від японки Сакури Мотоки й отримала срібло. 

Кульова стрільба

Сергій Куліш, Олімпіада-2024

Сергій Куліш. Фото: Getty Images

У стрільбі єдину медаль Україні приніс Сергій Куліш у стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки на 50 м із трьох положень, де він змагався у статусі чинного чемпіона світу. У фіналі українець поступився лише китайцю Юкун Ліу. Для 31-річного Сергія Куліша ця медаль стала другою олімпійською в кар'єрі. На Іграх-2016 він виграв срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 м.

Олена Костевич у Парижі виступила на своїй шостій Олімпіаді та встановила за цим показником національне досягнення. Українка є олімпійською чемпіонкою Афін-2004 у стрільбі з пістолета на 10 м та триразовою бронзовою призеркою Ігор. У Лондоні-2012 Костевич стала третьою у своїй коронній дисципліні та у стрільбі з дистанції 25 м, а в Токіо-2020 - у міксті з Олегом Омельчуком.

Проте на Олімпіаді-2024 українка не змогла пробитися в жоден із фіналів - у міксті, стрільбі з 10 м та 25 м. 

Спортивна гімнастика 

Ілля Ковтун

Ілля Ковтун. Фото: Getty Images

У спортивній гімнастиці на медалі претендували новий лідер збірної України Ілля Ковтун та олімпійський чемпіон - 2016 Олег Верняєв, який повернувся у спорт після дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. 

Ковтун у 2023 році в Антверпені став першим українцем, якому вдалося здобути титул віцечемпіона світу в багатоборстві. 

У Токіо Ковтун та Верняєв посіли два перших місця в абсолютній першості після чотирьох видів програми, але невдало виступили на двох останніх снарядах та залишилися без медалей - четверте та восьме місце відповідно. 

Ілля Ковтун реабілітувався у своїй улюбленій дисципліні  - вправах на брусах, де він виграв срібло. Верняєв через падіння зі снаряду фінішував у фіналі на останній, восьмій позиції. 

Веслування на байдарках і каное

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (праворуч), Олімпіада-2024

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (праворуч). Фото: Getty Images

Людмила Лузан стала однією з головних героїнь Олімпіади-2020, де вона у веслуванні на каное разом з Анастасією Рибачок виграла срібло на дистанції 500 м та здобула бронзу на одиночці на дистанції 200 м. 

У Парижі українкам вдалося втриматися на найвищому рівні. Якщо у спринті обидві українки залишилися поза фіналом, то на каное-двійці вони повторили своє досягнення на ОІ. У фіналі Лузан та Рибачок неквапливо розпочали та після 250 м дистанції йшли лише шостими. Українки додали на другій половині дистанції та завдяки потужному фінішу стали другими. Володарок срібла визначив фотофініш, за яким наші веслувальниці випередили бронзових призерок з Канади на 0,06 сек. 

Плавання

Збірна України, Олімпіада-2024, церемонія відкриття

Михайло Романчук (з прапором) на церемонії відриття Олімпіади-2024. Фото: Getty Images

Позначилася Олімпіада-2024 для збірної України й певними розчаруваннями, адже за потенціалом вона була здатна здобути не 12, а 20 медалей. Скажімо, у плаванні українці небезпідставно розраховували на нагороди в трьох дисциплінах. У лютому 2024 року Владислав Бухов став автором однієї з головних сенсацій на ЧС з водних видів спорту в Досі, де здобув золото на дистанції 50 м вільним стилем. Він подолав дистанцію за 21,44 сек та відібрав чемпіонський титул в австралійця Кемерона Макевоя. 22-річний Бухов приніс Україні перше золото ЧС з 2007 року. 

Михайло Романчук з Токіо-2020 привіз дві олімпійські нагороди - срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем і розраховував принаймні повторити цей результат у Парижі. 

Та на Олімпіаді-2024 українські плавці провалилися. Бухов припинив боротьбу в півфіналі. Романчук на 800 м не зміг подолати кваліфікацію, а з дистанції 1500 м взагалі знявся через температуру. Ймовірно, лідер нашої команди та її прапороносець захворів під час церемонії відкриття Ігор, яка проходила під зливою.  

Стрибки у воду

Олексій Середа, Олімпіада-2024

Олексій Середа. Фото: Getty Images

Олексій Середа заявив про себе на дорослому рівні ще у віці 13 років, коли у 2019 році став наймолодшим чемпіоном Європи та переміг у стрибках з платформи 10 м. 

Після цього Середа продовжував прогресувати та виграв чотири медалі чемпіонату світу. На ЧС-2024 у Досі він виграв першу індивідуальну нагороду на цьому рівні - бронзу на вишці 10 м і також став третім у синхронних змаганнях з Кирилом Болюхом.

У Парижі втриматися на такому рівні українцю не вдалося. У синхронних стрибках Середа та Болюх стали п'ятими. А в особистих змаганнях лідер збірної України виявився лише восьмим. Такий результат він пояснив травмою руки, через яку почав повноцінно тренуватися лише за місяць до Ігор. 

Дзюдо 

Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024

Дар'я Білодід (праворуч). Фото: Getty Images

Не виправдала сподівань у Парижі й Дар'я Білодід, яка на Олімпіаді у Токіо виграла бронзу в категорії до 48 кг.  Після цього українка перейшла у вагу до 57 кг. Приводом для занепокоєння були ще виступи лідерки збірної України на чемпіонатах світу, де їй не вдалося потрапити на п'єдестал. Надія зажевріла у квітні, коли Білодід стала в новій категорії чемпіонкою Європи. 

Але на Олімпійських іграх у Парижі українська дзюдоїстка не змогла втрутитися в боротьбу за медалі. У 1/8 фіналу вона заробила три оцінки шидо в сутичці проти японки Харуки Фунакубо та зазнала дострокової поразки. Якщо в Токіо сльози Білодід були через те, що не вдалося здобути золото, то цього разу - через поразку на ранній стадії змагань. 

Теніс 

Марта Костюк, Олімпіада-2024

Марта Костюк. Фото: Getty Images

Найкраща в історії України тенісистка Еліна Світоліна їхала до Парижу в статусі бронзової медалістки Токіо-2020. Тому були сподівання, що вона повторить свій успіх. 

Щоправда, на Олімпіаді-2024 Світоліна не була навіть серед сіяних, адже у світовому рейтингу скотилася на 31-шу позицію. Натомість до посіву потрапила нова перша ракетка країни Марта Костюк, яка йшла у класифікації WTA (Жіночої тенісної асоціації) 19-ю. 

У підсумку Світоліна припинила боротьбу в 1/8 фіналу, де програла десятій ракетці світу з Чехії Барборі Крейчиковій. Костюк дійшла до чвертьфіналу, де її у драматичному тригодинному поєдинку на кортах Ролан Гаррос зупинила хорватка Донна Векіч

Підсумки Олімпіади для України

Збірна України, Олімпіада-2024, церемонія відкриття

Фото: Getty Images

За цінністю здобутих у Парижі нагород українці виступили краще, ніж у Токіо-2022 (1-6-12) та Ріо-2016 (2-5-4). Найуспішнішою для нашої команди досі залишається Олімпіада-1996 в Атланті (9-2-12), де Україна посіла у медальному заліку дев'яте місце. Далі в рейтингу йдуть Афіни-2004 (8-5-9), Пекін-2008 (7-4-11), Лондон-2012 (5-4-10) та Сідней-2000 (3-10-10).    

Тож скепсис щодо поступового регресу результатів олімпійської збірної України Ігор у Парижі було частково розвіяно. Частково, бо одна тривожна тенденція у виступах українців все ж помітна: на Олімпіаді-2024 лише одну нагороду в нашій збірній виграла дебютантка Ігор - Юлія Бакастова, яка здобула золото у командних змаганнях з фехтування на шаблях. Для решти наших медалістів ці Олімпійські ігри були другими, третіми, четвертими, п'ятими. Тому після того, як Жан Беленюк, Ольга Харлан, Олександр Хижняк, Еліна Світоліна, Олег Верняєв та інші лідери після Парижу підуть зі спорту, результати Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі небезпідставно викликатимуть тривогу.  

Фото: olympics.com

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Ольга Харлан
Еліна Світоліна
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спортивна гімнастика
греко-римська боротьба
Олімпіада-2024
Жан Беленюк
Дар'я Білодід
Ярослава Магучіх
Марта Костюк
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