Олімпіада-2024: Бех-Романчук провалила фінал потрійного стрибка
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук фінішувала 11-ю у фіналі Олімпіади-2024
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Ввечері суботи, 3 серпня, у Парижі відбулись фінальні змагання з потрійного стрибка. За медалі змагалась лише одна українка - Марина Бех-Романчук.
Проте наша легкоатлетка не змогла продемонструвати позитивний результат у фіналі. Найкращий потрійний стрибок Бех-Романчук (13,98 м) лише 11-й серед 12 спортсменок, які змагалися за медалі.
На кваліфікаційному етапі Олімпіади українка показала результат 14,30 м.
Олімпіада-2024
Потрійний стрибок, жінки, фінал
3 серпня
1. Теа Лафонд (Домінікана) - 15,02 м.
2. Шаніка Томас (Ямайка) - 14,87 м.
3. Жасмін Мур (США) - 14,67 м.
...
11. Марина Бех-Романчук (Україна) - 13,98 м.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.
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