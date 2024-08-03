Олімпіада-2024: Бех-Романчук провалила фінал потрійного стрибка

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Ввечері суботи, 3 серпня, у Парижі відбулись фінальні змагання з потрійного стрибка. За медалі змагалась лише одна українка - Марина Бех-Романчук.

Проте наша легкоатлетка не змогла продемонструвати позитивний результат у фіналі. Найкращий потрійний стрибок Бех-Романчук (13,98 м) лише 11-й серед 12 спортсменок, які змагалися за медалі.

На кваліфікаційному етапі Олімпіади українка показала результат 14,30 м.

Олімпіада-2024

Потрійний стрибок, жінки, фінал

3 серпня

1. Теа Лафонд (Домінікана) - 15,02 м.

2. Шаніка Томас (Ямайка) - 14,87 м.

3. Жасмін Мур (США) - 14,67 м.

...

11. Марина Бех-Романчук (Україна) - 13,98 м.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.

3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.