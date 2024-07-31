Олімпіада-2024: Ковтун зупинився за крок від бронзи в абсолютній першості

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україну у змаганнях в особистому багатоборстві презентували Олег Верняєв і Ілля Ковтун. Результат Ковтуна - 86,165 допоміг здобути йому четверте місце. До бронзи не вистачило 0,199 бала. Верняєв - 86,165 - восьма позиція.

Японець Шінносуке Ока з результатом 86,832 став олімпійським чемпіоном. Китаєць Чжан Бохен - другий - 86,599.

Найкращі результати українські гімнасти показали на паралельних брусах. Ілля Ковтун - 15,400, а Олег Верняєв - 15,00. Після чотирьох снарядів Верняєв і Ковтун лідирували у таблиці. Проте після виступу на перекладині перевага була втрачена.

Для 20-річного Іллі Ковтуна це дебютна Олімпіада, в Олега Верняєва є золото та срібло Олімпійських ігор-2016.

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня Україна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею. Поки це єдина нагорода нашої країни на Іграх у Парижі.