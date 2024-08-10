Олімпіада-2024: Дорощук показав найкращий результат у карʼєрі й посів 6 місце в стрибках у висоту

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У фінальних змаганнях у стрибках у висоту Україну презентував Олег Дорощук. Наш легкоатлет з другої спроби взяв висоту 2,31 м, це найкращий результат у його карʼєрі.

Дорощук мав три спроби, щоб подолати планку 2,34 м, але стрибнути на цю висоту українець вже не зміг. Підсумкове місце легкоатлета - пʼяте.

Найкращий результат сьогодні показали Шелбі Маківен з США та Геміш Керр з Нової Зеландії. Обидва спортсмени підкорили висоту у 2,36 м, але вище стрибнути жодному з них не вдалось.

Легкоатлети продовжили змагання. Олімпійським чемпіоном став Геміш Керр.

Олімпіада-2024

Стрибки у висоту, чоловіки, фінал

10 серпня

1. Геміш Керр (Нова Зеландія) — 2.36 м

2. Шелбі Маківен (США) — 2,36 м

3. Мутаз Есса Баршим (Катар) - 2,34 м

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6. Олег Дорощук (Україна) - 2,31 м

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.