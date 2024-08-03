Романчук знявся з другої кваліфікації Олімпіади-2024 у плаванні: причина

Про це він розповів "Суспільному. Спорт".

Зазначається, що в українського спортсмена за день до старту піднялася температура, тому він не зможе виступати на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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"Зняття з 1500-метрівки вільним стилем означає завершення виступів Романчуком на Олімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.