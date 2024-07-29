Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід вилетіла з Олімпіади-2024 на стадії 1/8 фіналу. Раніше вона здобула перемогу за 5 секунд сутички
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Білодід у 1/8 фіналу заробила три "шидо" у сутичці проти японки Харуки Фунакабо.
Раніше українка виконала прийом на оцінку іппон, що є найвищою, якої може досягти боєць у дзюдо. Її першою суперницею була представниця Тирибати, Нера Тібва.
Білодід за 5 секунд виграла першу сутичку на Іграх у Парижі і пройшла до 1/8 фіналу.
Наступна сутичка українки відбудеться з японкою Харукою Фунакубо.
- Цього ж дня представниця України Олена Кравацька пройшла до 1/16 фіналу у фехтуванні на шаблях на Олімпіаді-2024.
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