Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Білодід у 1/8 фіналу заробила три "шидо" у сутичці проти японки Харуки Фунакабо.

Раніше українка виконала прийом на оцінку іппон, що є найвищою, якої може досягти боєць у дзюдо. Її першою суперницею була представниця Тирибати, Нера Тібва.

Білодід за 5 секунд виграла першу сутичку на Іграх у Парижі і пройшла до 1/8 фіналу.

Наступна сутичка українки відбудеться з японкою Харукою Фунакубо.