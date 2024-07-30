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Головна Спорт Світоліна програла десятій ракетці світу та вилетіла з Олімпіади

Світоліна програла десятій ракетці світу та вилетіла з Олімпіади

Влад Дідусь
30 липня, 2024 вiвторок
19:14
Спорт Еліна Світоліна, Олімпіада-2024

У матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024 українка Еліна Світоліна поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії

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Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Еліни Світоліної та Барбори Крейчикової тривав майже 3 години. Українка поступилась у першому сеті (6:7), проте зуміла впевнено перемогти у другому (6:2). Вирішальний сет закінчився виграшем чешки (6:4).

У рейтингу WTA Крейчикова займає десяту позицію, Світоліна - 31.

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Теги:
теніс
Олімпіада
Еліна Світоліна
Олімпіада-2024
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