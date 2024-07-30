Світоліна програла десятій ракетці світу та вилетіла з Олімпіади
У матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024 українка Еліна Світоліна поступилась Барборі Крейчиковій з Чехії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Еліни Світоліної та Барбори Крейчикової тривав майже 3 години. Українка поступилась у першому сеті (6:7), проте зуміла впевнено перемогти у другому (6:2). Вирішальний сет закінчився виграшем чешки (6:4).
У рейтингу WTA Крейчикова займає десяту позицію, Світоліна - 31.
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