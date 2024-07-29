Тенісистка Костюк вийшла в третє коло, а Ястремська вилетіла з Олімпіади-2024 в одиночному турнірі

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У другому раунді Марта Костюк обіграла француженку Борель у двох сетах із рахунком 7:6, 6:2.

Даяна Ястремська вилетіла з одиночного турніру після поразки Камалі Осоріо - 6:7(4), 3:6.

Але у Ястремської ще попереду парний матч разом з Мартою Костюк проти польського тандему Лінетт/Росольська.