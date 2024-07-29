Тенісистка Костюк вийшла в третє коло, а Ястремська вилетіла з Олімпіади-2024 в одиночному турнірі
Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в третє коло Олімпійських ігор - 2024. Водночас Даяна Ястремська вилетіла зі змагань в одиночному турнірі
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У другому раунді Марта Костюк обіграла француженку Борель у двох сетах із рахунком 7:6, 6:2.
Даяна Ястремська вилетіла з одиночного турніру після поразки Камалі Осоріо - 6:7(4), 3:6.
Але у Ястремської ще попереду парний матч разом з Мартою Костюк проти польського тандему Лінетт/Росольська.
- 28 липня колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна знялася з участі в Оліпмійських іграх - 2024 у Парижі через хворобу.
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