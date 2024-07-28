Експерша ракетка України Калініна знялася з Олімпіади-2024: причина
Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна знялася з участі в Оліпмійських іграх - 2024 у Парижі через хворобу
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Тенісистка розповіла, що була вимушена знятися з участі у змаганнях через застуду.
"На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, - це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!" - сказала Калініна.
Четверта ракетка України Ангеліна Калініна мала зіграти 27 липня проти Аранчі Рус, яка представляє Нідерланди.
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- 22 травня 2023 року повідомлялося, що Ангеліна Калініна відібрала у Марти Костюк звання першої ракетки України.
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