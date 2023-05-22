В новому рейтингу WTA змінилася перша ракетка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації Калініна піднялася на 25 місце та повернула собі титул першої ракети України. Його попередня володарка - Марта Костюк - опустилася у світовій класифікації на 40 позицію.

Найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна, яка у квітні відновила кар'єру після народження дитини, йде 508-ю.

Ангеліна Калініна здійснила ривок у рейтингу завдяки виходу до фіналу турніру в Римі, який вона не змогла дограти проти Олени Рибакіної з Казахстану через травму.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940

2. Аріна Соболенко – 7541

3. Джессіка Пегула (США) – 5205

4 (6). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5090

5 (4). Каролін Гарсія (Франція) – 5025

6 (5). Корі Гауфф (США) – 4305

7. Онс Жабер (Туніс) – 3541

8. Марія Саккарі (Греція) – 3391

9. Дар’я Касаткіна – 3275

10. Петра Квітова (Чехія) – 3162

25 (47). Ангеліна Калініна (Україна) – 1657

39 (40). Марта Костюк (Україна) – 1225

63. (68). Леся Цуренко (Україна) – 883

80 (81). Катерина Байндль (Україна) – 748

144 (158). Даяна Ястремська (Україна) – 480

163 (169). Дарія Снігур (Україна) – 426

215 (248). Катарина Завацька (Україна) – 325

508 (540). Еліна Світоліна (Україна) – 87