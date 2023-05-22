В новому рейтингу WTA змінилася перша ракетка України
Ангеліна Калініна відібрала у Марти Костюк звання першої ракетки України - Читайте більше новин спорту на Еспресо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації Калініна піднялася на 25 місце та повернула собі титул першої ракети України. Його попередня володарка - Марта Костюк - опустилася у світовій класифікації на 40 позицію.
Найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна, яка у квітні відновила кар'єру після народження дитини, йде 508-ю.
Ангеліна Калініна здійснила ривок у рейтингу завдяки виходу до фіналу турніру в Римі, який вона не змогла дограти проти Олени Рибакіної з Казахстану через травму.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) – 8940
2. Аріна Соболенко – 7541
3. Джессіка Пегула (США) – 5205
4 (6). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5090
5 (4). Каролін Гарсія (Франція) – 5025
6 (5). Корі Гауфф (США) – 4305
7. Онс Жабер (Туніс) – 3541
8. Марія Саккарі (Греція) – 3391
9. Дар’я Касаткіна – 3275
10. Петра Квітова (Чехія) – 3162
25 (47). Ангеліна Калініна (Україна) – 1657
39 (40). Марта Костюк (Україна) – 1225
63. (68). Леся Цуренко (Україна) – 883
80 (81). Катерина Байндль (Україна) – 748
144 (158). Даяна Ястремська (Україна) – 480
163 (169). Дарія Снігур (Україна) – 426
215 (248). Катарина Завацька (Україна) – 325
508 (540). Еліна Світоліна (Україна) – 87
- 20 травня Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч турніру WTA проти Олени Рибакіної.
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