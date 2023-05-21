Українська тенісистка Калініна не змогла дограти фінал на турнірі WTA у Римі
Українка Ангеліна Калініна через травму не змогла дограти фінальний матч турніру WTA проти Олени Рибакіної з Казахстану
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Римі Калініна, яка займає у світовому рейтингу 47 місце, припинила боротьбу у вирішальній грі турніру Жіночої тенісної асоціації за рахунку 4:6, 0:1 на користь шостої ракетки світу Рибакіної. Причиною відмови від продовження матчу стала травма ноги.
Ангеліна Калініна стала першою за п'ять років українкою, яка вийшла до фіналу турніру серії WTA 1000. Востаннє це вдавалося Еліні Світоліній.
На рахунку Калініної одна перемога на турнірі WTA 125.
Турнір WTA у Римі
20 травня
Жінки
Фінал
Ангеліна Калініна (Україна) – Олена Рибакіна (Казахстан) 4:6, 0:1 (відмова)
- 19 травня Ангеліна Калініна перемогла росіянку Вероніку Кудерметову в півфіналі турніру WTA 1000 в Римі.
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