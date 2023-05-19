Українка Калініна обіграла другу ракетку Росії та вийшла у фінал престижного турніру в Італії
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла росіянку Вероніку Кудерметова у півфіналі турніру WTA 1000 в Римі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для Калініної це був перший в кар’єрі півфінал на турнірі рівня WTA 1000. Матч тривав 2 години 53 хвилини. Українка обіграла Вероніку Кудерметову у першому і третьому сетах - 7:5 та 6:2.
У рейтингу WTA Калініна займає 47 позицію і є другою ракеткою України. Вероніка Кудерметова - 12, це другий показник серед росіянок.
Ангеліна Калініна у фіналі зіграє проти переможниці пари Олена Рибакіна - Олена Остапенко.
Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000
Рим, Італія
19 травня
Півфінал
Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Кудерметова (Росія) – 7:5, 5:7, 6:2
- 15 травня лідерка світового тенісного рейтингу Іга Швьонтек заявила, що підтримуватиме Україну, доки не закінчиться війна з Росією.
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