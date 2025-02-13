Росіяни вранці 13 лютого атакували Суми дронами
Уранці четверга, 13 лютого, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками місто Суми
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні, 13 лютого вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати. БПЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, по мирних людях", - йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначили, що наслідки ворожої атаки уточнюють.
- Увечері 9 лютого російська армія запустила по території України ударні дрони. У Сумах ворог вдарив по житловому кварталу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.2Продаж 43.86
- Актуальне
- Важливе