Українська тенісистка Костюк драматично програла у чвертьфіналі Олімпіаді-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

За місце у півфіналі Костюк, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце сперечалася з Векіч (21). Матч тривав 2 год 58 хв.

Українка програла хорватці перший сет - 4:6. У другій партії Костюк перехопила ініціативу та зрівняла рахунок - 6:2. У вирішальному сеті перевагою володіла Векіч, яка двічі подавала на матч, але не скористалася шансами. Костюк відновила рівновагу в партії - 6:6.

Переможниця визначалася на тайбрейку, в якому українка відіграла ще два матчболи. Але у підсумку сильнішою все ж виявилася Векіч - 10:8.

Костюк була останньою представницею України в одиночному розряді. У 1/8 фіналу боротьбу в Парижі припинила бронзова медалістка Олімпіади-2024 Еліна Світоліна.

У парному розряд 31 липня українки Людмила Кіченок та Надія Кіченок перемогли американок Даніель Коллінзі Дезіре Кравчик 3:6, 6:4, 10:7 та вийшли до чвертьфіналу

Олімпіада-2024

31 липня

Теніс

Жінки

Одиночний розряд

1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Донна Векіч (Хорватія) 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)

Парний розряд

1/8 фіналу

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Даніель Коллінз/Дезіре Кравчик (США) 3:6, 6:4, 10:7.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня Україна завоювала першу медаль на Іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в особистих змаганнях з фехтування на шаблях. Поки це єдина нагорода нашої збірної у Парижі.