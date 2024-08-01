Українська тенісистка Костюк драматично програла у чвертьфіналі Олімпіаді-2024
У чвертьфіналі Олімпійських ігор у Парижі українська тенісистка Марта Костюк зустрічалася з хорваткою Донною Векіч
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
За місце у півфіналі Костюк, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце сперечалася з Векіч (21). Матч тривав 2 год 58 хв.
Українка програла хорватці перший сет - 4:6. У другій партії Костюк перехопила ініціативу та зрівняла рахунок - 6:2. У вирішальному сеті перевагою володіла Векіч, яка двічі подавала на матч, але не скористалася шансами. Костюк відновила рівновагу в партії - 6:6.
Переможниця визначалася на тайбрейку, в якому українка відіграла ще два матчболи. Але у підсумку сильнішою все ж виявилася Векіч - 10:8.
Костюк була останньою представницею України в одиночному розряді. У 1/8 фіналу боротьбу в Парижі припинила бронзова медалістка Олімпіади-2024 Еліна Світоліна.
У парному розряд 31 липня українки Людмила Кіченок та Надія Кіченок перемогли американок Даніель Коллінзі Дезіре Кравчик 3:6, 6:4, 10:7 та вийшли до чвертьфіналу
Олімпіада-2024
31 липня
Теніс
Жінки
Одиночний розряд
1/4 фіналу
Марта Костюк (Україна) - Донна Векіч (Хорватія) 4:6, 6:2, 6:7 (8:10)
Парний розряд
1/8 фіналу
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Даніель Коллінз/Дезіре Кравчик (США) 3:6, 6:4, 10:7.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня Україна завоювала першу медаль на Іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в особистих змаганнях з фехтування на шаблях. Поки це єдина нагорода нашої збірної у Парижі.
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