Влада Франції заявила, що під час Олімпіади в Парижі було зафіксовано понад 140 кібератак

Про це повідомляє France 24.

Згідно з повідомленням, у період з 26 липня по 11 серпня державне агентство кібербезпеки Anssi зафіксувало 119 випадків, що відповідали "подіям безпеки" з низьким рівнем впливу, а також 22 інциденти, в яких "зловмисник" успішно атакував інформаційну систему.

"Усі кіберподії, що відбулися протягом цього періоду, загалом характеризувалися незначним впливом", - йдеться у повідомленні Anssi.

За інформацією агентства, атаки здебільшого були спрямовані на урядові установи, а також спортивну, транспортну та телекомунікаційну інфраструктуру.

Як стверджують в Anssi, третина цих інцидентів призвела до простоїв, половина з яких була спричинена атаками типу "відмова в обслуговуванні", спрямованими на перевантаження серверів.

Так, на початку серпня Гран-Пале, який приймав Олімпійські ігри в Парижі, і близько 40 інших музеїв Франції стали жертвами атаки з використанням програми-вимагача, але це не вплинуло на жодну з інформаційних систем, задіяних в іграх.