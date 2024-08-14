Влада Франції заявила, що під час Олімпіади в Парижі було зафіксовано понад 140 кібератак
Напередодні та під час Олімпійських ігор агентство кібербезпеки Франції було зафіксувало понад 140 кібератак, але жодна з них не призвела до зриву змагань
Про це повідомляє France 24.
Згідно з повідомленням, у період з 26 липня по 11 серпня державне агентство кібербезпеки Anssi зафіксувало 119 випадків, що відповідали "подіям безпеки" з низьким рівнем впливу, а також 22 інциденти, в яких "зловмисник" успішно атакував інформаційну систему.
"Усі кіберподії, що відбулися протягом цього періоду, загалом характеризувалися незначним впливом", - йдеться у повідомленні Anssi.
За інформацією агентства, атаки здебільшого були спрямовані на урядові установи, а також спортивну, транспортну та телекомунікаційну інфраструктуру.
Як стверджують в Anssi, третина цих інцидентів призвела до простоїв, половина з яких була спричинена атаками типу "відмова в обслуговуванні", спрямованими на перевантаження серверів.
Так, на початку серпня Гран-Пале, який приймав Олімпійські ігри в Парижі, і близько 40 інших музеїв Франції стали жертвами атаки з використанням програми-вимагача, але це не вплинуло на жодну з інформаційних систем, задіяних в іграх.
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У неділю, 4 серпня, у Франції зафіксували спроби здійснити кібератаки на центральні системи даних паризького Великого палацу та інших музеїв мережі Réunion des Musées Nationau (RMN), на об’єктах якої проводяться змагання літніх Олімпійських ігор.
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