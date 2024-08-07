У Франції мережа музеїв зазнала кібератаки: чи вплинуло це на перебіг Олімпіади
У неділю, 4 серпня, у Франці зафіксували спроби здійснити кібератаки на центральні системи даних паризького Великого палацу та інших музеїв мережі Réunion des Musées Nationau (RMN), на об’єктах якої проводяться змагання літніх Олімпійських ігор
Про це інформує Associated Press із посиланням на заяву прокуратури Парижа.
Зазначається, що внаслідок атаки були вражені інформаційні системи близько 40 музеїв по всій Франції.
Влада Парижу та мережа музеїв RMN заявили, що на перебіг Олімпійських ігор у французькій столиці ця кібератака не вплинула.
"На сьогодні не було виявлено жодного витоку даних", – заявили у мережі музеїв і додали, що технічні команди мережі повністю мобілізовані, аби виправити наслідки інциденту.
Прокуратура Парижа доручила провести розслідування кібернападу, щоб визначити масштаби і виконавців атаки. Наразі тривають зусилля із гарантування безпеки та відновлення постраждалих систем.
У Великому палаці проходять олімпійські змагання із фехтування і тхеквондо, а у Версальському палаці, який теж входить до RMN, проводяться змагання із кінного спорту і сучасного п’ятиборства.
- Також нещодавно під час проведення Олімпіади-2024 у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі, які забезпечують широкосмугові послуги по всій країні.
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