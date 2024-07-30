Диверсії на Олімпіаді: у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали кабелі інтернету
Під час проведення Олімпіади-2024 у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі, які забезпечують широкосмугові послуги по всій країні
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомила французька телекомунікаційна компанія SFR, її мережа була зруйнована 29 липня, між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом.
Загалом оптоволоконні кабелі були розрізані в дев’яти департаментах, включаючи Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Еро, Воклюз, Марн, Маас і Уаз.
Зазначається, що провайдер використовує альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.
Інші оператори, зокрема Iliad SA ’s Free та Netalis, також заявили, що їхні мережі постраждали. Вони теж працюють над перенаправленням трафіку.
Представник паризької прокуратури зазначив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.
- Нещодавно у Франції диверсанти також здійснили серію нападів на залізницю перед відкриттям Олімпіади.
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