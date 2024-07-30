Диверсії на Олімпіаді: у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали кабелі інтернету

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомила французька телекомунікаційна компанія SFR, її мережа була зруйнована 29 липня, між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом.

Загалом оптоволоконні кабелі були розрізані в дев’яти департаментах, включаючи Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Еро, Воклюз, Марн, Маас і Уаз.

Зазначається, що провайдер використовує альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.

Інші оператори, зокрема Iliad SA ’s Free та Netalis, також заявили, що їхні мережі постраждали. Вони теж працюють над перенаправленням трафіку.

Представник паризької прокуратури зазначив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.

Voici une photo de l'un des câbles coupés cette nuit...



Nous sommes pleinement solidaires avec nos confrères opérateurs touchés. C'est inacceptable.



Netalis déposera plainte bien évidemment dès que possible dans les prochains jours. @lauredlr @Marina_Ferrari @GDarmanin pic.twitter.com/D8zqa2l72e — Nicolas Guillaume (@nguillam) July 29, 2024