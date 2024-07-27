У Франції диверсанти здійснили серію нападів на залізницю перед відкриттям Олімпіади: збої можуть тривати до кінця вихідних

Про це повідомляє BBC.

Близько 04:00 у п'ятницю, 26 липня, диверсанти перерізали та підпалили спеціалізовані волоконно-оптичні кабелі, необхідні для безпечного функціонування залізничної мережі, повідомили урядовці.

Залізничники заявили про "масовану, широкомасштабну атаку, спрямовану на паралізування" своїх служб. Прокуратура відкрила розслідування замаху на "корінні інтереси народу".

Скоординовані підпали на трьох лініях високошвидкісної мережі залізниці спричинили хаос для мандрівників за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Четвертій атаці завадили залізничники.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь назвав напади "актами саботажу".

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Також було скасовано близько чверті міжнародних поїздів Eurostar, через що порушились плани прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

У заяві, опублікованій у п'ятницю ввечері, у SNCF сказали, що трафік на постраждалих лініях у суботу "покращиться" завдяки роботі тисяч залізничників.

Зокрема, планується такий режим роботи:

На східній лінії потяги курсуватимуть у звичайному режимі з 06:00 (05:00 BST) у суботу

На північній лінії курсуватиме 80% поїздів із затримками на 1-2 години.

На південно-західній лінії курсуватиме 60% поїздів із затримками на 1-2 години.

У компанії додали, що з клієнтами, чиї потяги затримано або скасовано, зв’яжуться електронною поштою або текстовим повідомленням.

Eurostar повідомила, що очікує, що близько п’ятої частини рейсів у вихідні буде скасовано, а всі поїзди затримаються приблизно на 1,5 години. Послуги Eurostar використовують північну високошвидкісну лінію.

SNCF повідомила, що спостереження за залізничною мережею було посилено «на землі та в повітрі», використовуючи 1000 працівників і 50 безпілотників.

Молодший міністр транспорту Патріс Вергріете заявив, що в п’ятницю постраждали близько 250 000 людей, а до 800 000 можуть зіткнутися із затримками та скасуваннями до понеділка.

Він додав, що найімовірнішою метою диверсантів був зрив святкових поїздок, а не церемонії відкриття Олімпіади в п'ятницю.

"Не обов'язково існує зв'язок" з Олімпіадою, сказав він в інтерв'ю.

Джерело, пов'язане з розслідуванням, повідомило агентству AFP, що операція була "добре підготовлена" і організована "єдиною структурою". Атталь сказав, що сили безпеки шукають винних.