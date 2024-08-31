Парний настільний теніс: Україна здобула дев'яту медаль Паралімпіади-2024

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Дідух та Шинкарьова забезпечили собі бронзу ще на другому змагальному дні, перемігши тандем із Бразилії у чвертьфіналі.

У півфіналі українські спортсмени боролися з китайським тандемом Чжао Шуая та Мао Цзіндянь, посіяним під четвертим номером.

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Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли перші дві партії з рахунком 11:9, але програли наступні три, включаючи вирішальну партію (10:12).

Паралімпіада-2024. Настільний теніс, півфінал, мікст пари (клас XD17)

Китай — Україна 3:2 (9:11, 9:11, 11:9, 11:6, 12:10)

Попри поразку у півфіналі, українські тенісисти отримали бронзу. Це перша медаль України в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024, і вона була здобута саме в міксті парного турніру, який дебютував на цих Іграх.

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули золото, 4 срібні та 2 бронзові нагороди. Наша збірна посідає 10-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5),

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)