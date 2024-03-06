Переможцю поєдинку Усика проти Ф'юрі запропонували ще один супербій в Саудівській Аравії
В Саудівській Аравії запропонували звести на рингу переможців боїв між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа і Френсісом Нганну
Про це написав інсайдер Майкл Бенсон у мережі X.
За його словами голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив британцю Тайсону Ф'юрі, що переможець двох його запланованих поєдинків з українцем Олександром Усиком зустрінеться із сильнішим у двобої іншого боксера з Великої Британії Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну з Франції. Ексчемпіон світу з боксу та колишній боєць UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) зустрінуться в Саудівській Аравії 8 березня.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Ентоні Джошуа є ексчемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.
Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC зі змішаних єдиноборств у надважкій вазі. У першому в кар'єрі боксерському поєдинку боєць камерунського походження відправив у нокдаун Ф'юрі, проте поступився йому за очками роздільним рішенням суддів.
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