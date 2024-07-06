"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на акаунту Домініка Гашека у X.

"Покидьок Орбан вирушив до терористичної Росії, щоб потиснути руку військовому злочинцю, відповідальному за смерть, каліцтво та геноцид понад мільйона людей", - написав легендарний хокеїст.

За словами Гашека, у ЄС не підтримують такий вчинок Віктора Орбана.

"Я дуже радий, що наші міністри та політичні лідери ЄС відмежувалися від нього. Європа і НАТО єдині", - йдеться у повідомленні.