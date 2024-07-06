"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
Чеський голкіпер Домінік Гашек, який є дворазовим володарем Кубка Стенлі, відреагував на зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Володимира Путіна
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на акаунту Домініка Гашека у X.
"Покидьок Орбан вирушив до терористичної Росії, щоб потиснути руку військовому злочинцю, відповідальному за смерть, каліцтво та геноцид понад мільйона людей", - написав легендарний хокеїст.
За словами Гашека, у ЄС не підтримують такий вчинок Віктора Орбана.
"Я дуже радий, що наші міністри та політичні лідери ЄС відмежувалися від нього. Європа і НАТО єдині", - йдеться у повідомленні.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- А вже 5 липня Орбан прибув до Москви. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
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