Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко
У віці 34 років померла гандболістка збірної України Ірина Глібко
Про це повідомляє Федерація гандболу України.
"Трагічна, жахлива звістка. Внаслідок тривалої хвороби пішла з життя Ірина Глібко, капітан збірної України з гандболу. Останніми роками вона боролась з онкологічним захворюванням. Світла пам'ять неймовірній людині та одній з найкращих гандболісток в історії України", - йдеться у повідомленні.
Ірина Глібко - уродженка Одеси. Гандболістка виступала за збірну України з 2010 року, була капітанкою команди.
Зі сезону 2012-2013 Глібко грала у чемпіонаті Румунії. До цього в Україні презентувала "Галичанку", ЗДІА та "Податковий університет".
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