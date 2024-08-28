Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко

Про це повідомляє Федерація гандболу України.

"Трагічна, жахлива звістка. Внаслідок тривалої хвороби пішла з життя Ірина Глібко, капітан збірної України з гандболу. Останніми роками вона боролась з онкологічним захворюванням. Світла пам'ять неймовірній людині та одній з найкращих гандболісток в історії України", - йдеться у повідомленні.

Ірина Глібко - уродженка Одеси. Гандболістка виступала за збірну України з 2010 року, була капітанкою команди.

Зі сезону 2012-2013 Глібко грала у чемпіонаті Румунії. До цього в Україні презентувала "Галичанку", ЗДІА та "Податковий університет".