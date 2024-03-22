Призерка ЧЄ з Миколаєва була вимушена виступати на Кубку світу з росіянами на наступний день після загибелі її матері через ракетний удар РФ. Подробиці

З офіційною заявою виступило Міністерство молоді та спорту України.

Мінспорту висловило співчуття Світлані Мальковій, її матір загинула через терористичний удар РФ по цивільних об'єктах Миколаєва.

Попри втрату представниця збірної України зі стрибків на батуті продовжує брати участь у Кубку світу у німецькому Котбусі - турнірі, який має статус ліцензійних змагань до Олімпійських ігор 2024. У цих змаганнях беруть участь і представники країн-терористок.

"Мінмолодьспорт та НОК України 7 березня 2024 р. звернулись до МОК та Міжнародної федерації гімнастики, а також 14 березня 2024 р. до Федерації гімнастики Німеччини, аби відсторонити представників РФ та РБ від участі у даних змаганнях навіть у нейтральному статусі. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича, які безпосередньо підтримують розвʼязану Росією війну в Україні", - пише Мінспорту.

Спортсменів все одно допустили до участі у Кубку світі. Світлані Мальковій доводиться виходити на один майданчик зі спортсменами, які підтримують війну та, фактично, - вбивство її матері.

"Відома соціологічна теорія "пʼяти рукостискань" доводить, що російські спортсмени, які беруть участь у вказаних змаганнях, буквально за кілька рукостискань повʼязані із російськими воєнними злочинцями, які безпосередньо ухвалювали рішення про обстріл та здійснювали пуск ракети, яка вбила маму української спортсменки", - наголосили у Міністерстві.

Українська сторона вчергове наголошує, що спортсмени із російським і білоруським громадянством, які відверто не засудили агресію РФ проти України, є агентами гібридного впливу.

"Наявність громадянства — це символ згоди між державою та громадянином, що накладає взаємні права та обовʼязки. Ми закликаємо відсторонити спортсменів, які мають російське чи білоруське громадянство від участі у будь-яких міжнародних змаганнях, у тому числі від участі в Олімпійських іграх, у будь-якому статусі", - йдеться у повідомленні.