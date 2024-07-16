Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон став амбасадором бренду Dior

Про це йдеться на сторінці Dior у соцмережі X.

"Дім радий вітати ікону Формули-1 Льюїса Гемілтона як нового амбасадора Dior, який представить зимову капсулу Lifestyle у колаборації з Кімом Джонсом", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що капсула одягу, яку Гемілтон створив разом з креативним директором чоловічої лінії бренду Джонсом, виготовлена у яскравих кольорах та з екологічно чистих і сертифікованих матеріалів.