Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон став амбасадором бренду Dior
Французький дім моди Dior 15 липня оголосив, що семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон став амбасадором бренду
Про це йдеться на сторінці Dior у соцмережі X.
"Дім радий вітати ікону Формули-1 Льюїса Гемілтона як нового амбасадора Dior, який представить зимову капсулу Lifestyle у колаборації з Кімом Джонсом", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що капсула одягу, яку Гемілтон створив разом з креативним директором чоловічої лінії бренду Джонсом, виготовлена у яскравих кольорах та з екологічно чистих і сертифікованих матеріалів.
- Раніше Mercedes оголосив, що семиразовий чемпіон світу Гемілтон залишає команду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.82 Купівля 40.82Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.06
- Актуальне
- Важливе