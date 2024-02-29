Шахіст-зрадник Карякін відвідав зруйновану РФ Авдіївку

Про це Карякін написав у telegram.

За його словами, він 28 лютого відвідав Авдіївку та нібито навіть побував під обстрілом та зіграв із російськими окупантами у шахи.

"Терміново в укриття летить дрон! Ми забігаємо в перший-ліпший під'їзд, і секунд через 5 лунає вибух. Минулося… Так учора розпочався мій день в Авдіївці. Потім було ще багато подій: ми відвідали чудом вцілілий храм, зіграли у шахи з бійцями на даху дев'ятиповерхівки, поспілкувалися з нечисленними місцевими жителями", - написав Карякін.

Шахіст, який на відео та фото усміхається, додав, що йому нібито важко дивитися на зруйноване місто.

Хто такий Сергій Карякін

34-річний Сергій Карякін народився у Сімферополі. У 2004 році виграв Всесвітню шахову Олімпіаду у складі збірної України. У 2009 році шахіст змінив українське громадянство на російське. У 2016 році грав у матчі за світову шахову корону проти чинного чемпіона світу Магнуса Карлсона з Норвегії та зазнав поразки.