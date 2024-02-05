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"Шахтар" створює футбольну команду для людей з ампутаціями

5 лютого, 2024 понедiлок
19:39
Спорт Шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про створення команди для людей з ампутаціями на підтримку українських військових

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"ФК "Шахтар" оголошує про створення футбольної команди для людей з ампутаціями. Це надзвичайно важливий для нас проєкт, яким ми хочемо підтримати українських військових, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій", - написав він.

Він нагадав, що за різними оцінками наразі в Україні близько 50 тис. військовослужбовців мають ампутації через поранення.

"Адаптивний футбол - поширена практика в усьому світі. Як соціально відповідальний клуб ми прагнемо створити всі умови для того, щоб герої, які віддали своє здоров'я, захищаючи країну від ворога, могли повернутися до нормального та активного життя", - наголосив Палкін.

  • Футбольний клуб "Шахтар" на 5 років продовжив контракт з півзахисником Георгієм Судаковим.
Теги:
Суспільство
Україна
Футбол
Шахтар
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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