"Шахтар" створює футбольну команду для людей з ампутаціями
Футбольний клуб "Шахтар" оголосив про створення команди для людей з ампутаціями на підтримку українських військових
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"ФК "Шахтар" оголошує про створення футбольної команди для людей з ампутаціями. Це надзвичайно важливий для нас проєкт, яким ми хочемо підтримати українських військових, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій", - написав він.
Він нагадав, що за різними оцінками наразі в Україні близько 50 тис. військовослужбовців мають ампутації через поранення.
"Адаптивний футбол - поширена практика в усьому світі. Як соціально відповідальний клуб ми прагнемо створити всі умови для того, щоб герої, які віддали своє здоров'я, захищаючи країну від ворога, могли повернутися до нормального та активного життя", - наголосив Палкін.
- Футбольний клуб "Шахтар" на 5 років продовжив контракт з півзахисником Георгієм Судаковим.
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