"Шахтар" створює футбольну команду для людей з ампутаціями

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"ФК "Шахтар" оголошує про створення футбольної команди для людей з ампутаціями. Це надзвичайно важливий для нас проєкт, яким ми хочемо підтримати українських військових, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій", - написав він.

Він нагадав, що за різними оцінками наразі в Україні близько 50 тис. військовослужбовців мають ампутації через поранення.

"Адаптивний футбол - поширена практика в усьому світі. Як соціально відповідальний клуб ми прагнемо створити всі умови для того, щоб герої, які віддали своє здоров'я, захищаючи країну від ворога, могли повернутися до нормального та активного життя", - наголосив Палкін.