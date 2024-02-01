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Головна Футбол "Шахтар" продовжив контракт із лідером клубу, на якого претендує "Ювентус"

"Шахтар" продовжив контракт із лідером клубу, на якого претендує "Ювентус"

1 лютого, 2024 четвер
20:56
Футбол Фермін Лопес (ліворуч) та Георгій Судаков, Барселона - Шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" на 5 років продовжив контракт з півзахисником Георгієм Судаковим

Про це повідомляє сайт "Шахтаря".   

Новий контракт Судакова з чемпіонами України розрахований до 31 грудня 2028 року. 

Італійські ЗМІ повідомляли, що у купівлі півзахисника, серед інших, зацікавлений туринський "Ювентус". 19 січня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб відхилив пропозицію про продаж хавбека за 40 млн євро. Водночас він не уточнив, від кого вона надійшла.  

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, у новому контракті Судакова зазначена сума відступних у 100 млн євро. Проте, Палкін після підписання контракту виклав у Instagram спільне фото із Судаковим та підписом 150 000 000, натякнувши на розмір відступних в новій угоді.    

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. 21-річний українець посідає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 18 млн євро. Найдорожчим вважають захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка - 20 млн євро. 

На рахунку Судакова 12 матчів та 1 гол за збірну України. 


 
Теги:
Спорт
Шахтар
Ювентус
Сергій Палкін
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