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Шуляр - паралімпійська чемпіонка з бігу. Це 40 медаль України на Іграх у Парижі

Влад Дідусь
3 вересня, 2024 вiвторок
21:01
Спорт Юлія Шуляр, Паралімпіада-2024

Українська легкоатлетка Юлія Шуляр стала паралімпійською чемпіонкою з бігу на 400 метрів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2024.

Українка Юлія Шуляр показала найкращий результат на дистанції 400 метрів у класі T12. Наша спортсменка пробігла дистанцію за 55,16 секунди. Друге місце з результатом 55,23 показала Айсел Ондер з Туреччини.

Для Шуляр це перша золота медаль у кар'єрі на Паралімпійських іграх.

Паралімпіада-2024

Легка атлетика. Біг на 400 м, жінки, фінал (клас Т12)

3 вересня

1. Юлія Шуляр (Україна) — 55,16 сек

2. Айсел Ондер (Туреччина) — 55,23

3. Діпті Джеванджі (Індія) — 55,82

Як виступає Україна

Українські паралімпійці мають в активі 7 золотих, 14 срібних та 19 бронзових нагород. Наша збірна на 9-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (забіг, 100-метрів, клас Т35), Юрій Шенгур (Плавання, 100 м на спині, чоловіки, клас S7), Юлія Шуляр (Біг на 400 м, жінки, фінал клас Т12)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Андрій Трусов (Плавання, 100 м на спині, чоловіки, клас S7), Данило Чуфаров (Плавання, 200 м, комплексний стиль, чоловіки клас S11)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6, Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12)

Теги:
Паралімпіада
легка атлетика
паралімпійська збірна
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