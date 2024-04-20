Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною

Про це повідомляє World Athletics.

"24-річний олімпійський чемпіон і чемпіон світу зі Швеції перестрибнув планку з першої спроби, додавши 1 см до світового рекорду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося на етапі Діамантової ліги. Змагання відбуваються у китайському місті Сямень.

Цей останній виступ став восьмим світовим рекордом у його кар'єрі. Його перший - 6,17 м - був встановлений у Торуні у 2020 році.