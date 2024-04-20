Швед Дюплантіс встановив новий світовий рекорд зі стрибків із жердиною
У суботу, 20 квітня, шведський спортсмен Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною, подолавши планку на висоті 6,24 метра
Про це повідомляє World Athletics.
"24-річний олімпійський чемпіон і чемпіон світу зі Швеції перестрибнув планку з першої спроби, додавши 1 см до світового рекорду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це сталося на етапі Діамантової ліги. Змагання відбуваються у китайському місті Сямень.
Цей останній виступ став восьмим світовим рекордом у його кар'єрі. Його перший - 6,17 м - був встановлений у Торуні у 2020 році.
- У 2023 році Дюплантіс подолав висоту 6,22 м та встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною в приміщенні.
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