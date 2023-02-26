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Головна Спорт Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною

26 лютого, 2023 неділя
10:42
Спорт Арман Дюплантіс

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс подолав висоту 6,22 м та встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною в приміщенні

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Дюплантіс побив рекорд на змаганнях у французькому Клермон-Феррані. Швед стрибнув на 6,22 м та на 2 см перевершив власне досягнення, яке торік встановив на чемпіонаті світу в залі в Белграді. 

Арману Дюплантісу також належить світовий рекорд на відкритому повітрі - 6,21 м. Загалом він побив світовий рекорд у стрибках з жердиною вшосте. 23-річний швед є чинним чемпіоном світу та володарем золота Олімпіади-2020. 

легка атлетика
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