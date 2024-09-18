Сибіга, Бідний і Камишін закликали Міжнародну федерацію шахів продовжити відсторонення гравців з РФ і Білорусі
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та президент української Федерації шахів Олександр Камишін підписали лист із закликом до Міжнародної шахової федерації (FIDE) продовжити відсторонення та не відновлювати права російських і білоруських шахових федерацій
Про це йдеться на сайті Мінмолоді та спорту.
Українські посадовці висловили глибоку стурбованість планами FIDE розглянути це питання на Генеральній асамблеї 21-22 вересня 2024 року в Будапешті, Угорщина.
У листі вони нагадують, що Росія веде гібридну війну проти України понад 10 років. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, співучасницею якого виступила Білорусь, стало найкривавішою війною в Європі з часів Другої світової війни.
Міністри також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вбила понад 500 спортсменів і тренерів, зокрема й 21 шахіста. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти.
Українські посадовці наголошують, що російські та білоруські спортивні організації є інструментом державної політики цих країн.
"Допуск їх до змагань означатиме легітимізацію війни, яку ведуть ці країни. Україна наполягає, що спортсмени з Росії та Білорусі мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі", – підкреслюють міністри у листі.
Поки російські війська за підтримки Білорусі ведуть жорстоку війну проти українського народу, заборона на участь російських та білоруських спортсменів повинна зберігатися. Тож Україна закликає FIDE продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань.
- У червні Комісія з питань етики Міжнародної федерації шахів на два роки тимчасово позбавила членства Федерацію шахів Росії за скаргою Федерації шахів України Андрія Баришпольця та Петера Хейне Нільсена.
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