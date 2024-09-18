Сибіга, Бідний і Камишін закликали Міжнародну федерацію шахів продовжити відсторонення гравців з РФ і Білорусі

Про це йдеться на сайті Мінмолоді та спорту.

Українські посадовці висловили глибоку стурбованість планами FIDE розглянути це питання на Генеральній асамблеї 21-22 вересня 2024 року в Будапешті, Угорщина.

У листі вони нагадують, що Росія веде гібридну війну проти України понад 10 років. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, співучасницею якого виступила Білорусь, стало найкривавішою війною в Європі з часів Другої світової війни.

Міністри також зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вбила понад 500 спортсменів і тренерів, зокрема й 21 шахіста. Ще двоє шахістів вважаються зниклими безвісти.

Українські посадовці наголошують, що російські та білоруські спортивні організації є інструментом державної політики цих країн.

"Допуск їх до змагань означатиме легітимізацію війни, яку ведуть ці країни. Україна наполягає, що спортсмени з Росії та Білорусі мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі", – підкреслюють міністри у листі.

Поки російські війська за підтримки Білорусі ведуть жорстоку війну проти українського народу, заборона на участь російських та білоруських спортсменів повинна зберігатися. Тож Україна закликає FIDE продовжити відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань.