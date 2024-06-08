Росію на два роки позбавили членства у Міжнародній федерації шахів

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Згідно з рішенням Комісії з етики Міжнародної федерації шахів у справі 11/2023 проти Російської шахової федерації та президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, до ФШР застосовуються санкції у вигляді тимчасового виключення членства у ФІДЕ на два роки з дати прийняття цього рішення.

"Виключення не впливає на права гравців, арбітрів, тренерів і клубів, що входять до складу КФР, брати участь у шахових заходах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія з питань етики ФІДЕ оголосила догану й президенту своєї організації Аркадію Дворковічу

Як стверджують у ФІДЕ, рішення може бути оскаржене в Апеляційній колегії КЕД шляхом письмового повідомлення про це Голові КЕД протягом 21 дня з дня отримання цього рішення.

"Ми вітаємо той факт, що Комісія визнала переважну більшість звинувачень, висунутих проти Дворковича, необґрунтованими. Беручи до уваги, що, згідно з процедурою, це рішення може бути оскаржене в Апеляційній інстанції EDC, ФІДЕ утримається від коментарів по суті справи до її розгляду в апеляційному суді", - додали у Міжнародній федерації шахів.