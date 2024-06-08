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Росію на два роки позбавили членства у Міжнародній федерації шахів

8 червня, 2024 субота
19:15
Світ

Комісія з питань етики Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) на два роки тимчасово позбавила членства Федерацію шахів Росії (ФШР) за скаргою Федерації шахів України Андрія Баришпольця та Петера Хейне Нільсена

Зміст

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Згідно з рішенням Комісії з етики Міжнародної федерації шахів у справі 11/2023 проти Російської шахової федерації та президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, до ФШР застосовуються санкції у вигляді тимчасового виключення членства у ФІДЕ на два роки з дати прийняття цього рішення. 

"Виключення не впливає на права гравців, арбітрів, тренерів і клубів, що входять до складу КФР, брати участь у шахових заходах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія з питань етики ФІДЕ оголосила догану й президенту своєї організації Аркадію Дворковічу

Як стверджують у ФІДЕ, рішення може бути оскаржене в Апеляційній колегії КЕД шляхом письмового повідомлення про це Голові КЕД протягом 21 дня з дня отримання цього рішення.

"Ми вітаємо той факт, що Комісія визнала переважну більшість звинувачень, висунутих проти Дворковича, необґрунтованими. Беручи до уваги, що, згідно з процедурою, це рішення може бути оскаржене в Апеляційній інстанції EDC, ФІДЕ утримається від коментарів по суті справи до її розгляду в апеляційному суді", - додали у Міжнародній федерації шахів.

  • У п'ятницю, 1 березня, Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації.

Теги:
Україна
Росія
шахи
ФІДЕ
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