Росію виключили з Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство
У п'ятницю, 1 березня, Росію офіційно виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює річкове судноплавство: РФ відмовилася самостійно виходити з організації
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що рішення про виключення РФ, Дунайська комісія ухвалила ще у грудні 2023 року. Росії дали час до 29 лютого 2024 року, аби самостійно вийти з організації.
"Однак агресору не вистачило сміливості зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією", - поінформував Кулеба.
Очільник МЗС зазначив, що Комісія також вперше від свого заснування наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.
"Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив Кулеба.
Довідка. Дунайська комісія - це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.
- 15 грудня 2023 року на 100-й, ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні.
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