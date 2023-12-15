Росію виключили з Дунайської комісії
На 100-й, ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Після того як у листопаді Росія не була обрана до Міжнародного суду ООН, ІМО, ЮНЕСКО та ОЗХЗ, Росія зазнала ще однієї дипломатичної поразки в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі", - написав Кулеба.
Зазначаться, що Росія має вийти з Дунайської комісії до 29 лютого 2024 року, інакше члени більше не визнаватимуть своїх зобов’язань перед РФ згідно з установчою Белградською конвенцією.
За словами міністра, це рішення є належною відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.
Довідка. Дунайська комісія - це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.
- У грудні 2020 року посла України в Угорщині Любов Непоп обрали головою Дунайської комісії на 2021-2023 роки.
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