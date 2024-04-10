Стає як плаксива дитина: промоутер Ф'юрі знайшов ахіллесову п’яту Усика

Про це Френк Воррен сказав на пресконференції з Тайсоном Ф'юрі.

"Я багато дивився його боїв із часів аматорів, і він - плаксива дитина, коли справа доходить до того, що його вдарили по корпусу, він часто плачеться рефері, і це було завжди. Можна використати фразу, що це його ахіллесова п’ята, що йому не подобається. Я бачив це перед тим, як він провів бій з Дюбуа, і Дюбуа точно чув, що йому не подобаються удари по корпусу", - заявив промоутер.

За словами Воррена, Ф'юрі стане переможцем поєдинку з Олександром Усиком.

"І для мене найбільшим втіленням використання слабкості боксерів є ось цей професор (прим. - Ф’юрі), і саме це він робить. Він їх знаходить. У нього достатньо розумових здібностей для цього, і він продовжує робити те, що має. Я щиро вірю, що Тайсон виграє цей бій у вибуховому стилі", - йдеться у заяві промоутера.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).